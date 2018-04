Wie bereits im vergangenen Jahr wird der US-Präsident auch dieses Jahr nicht an der traditionsreichen Gala-Veranstaltung der Hauptstadtpresse im Weißen Haus teilnehmen. Trumps Verhältnis zu den meisten Medien ist schlecht.

Trump nimmt wieder nicht am Medien-Galadinner teil

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der US-Präsident auch dieses Jahr nicht an der traditionsreichen Gala-Veranstaltung der Hauptstadtpresse im Weißen Haus teilnehmen. Trumps Verhältnis zu den meisten Medien ist schlecht.

(dpa) - US-Präsident Donald Trump wird auch in diesem Jahr nicht an einem traditionsreichen Medien-Galadinner teilnehmen. Die Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten teilte am Freitag mit, die Galaveranstaltung am 28. April in Washington werde wie im Vorjahr ohne den Präsidenten stattfinden. Trumps Verhältnis zu den allermeisten Medien ist sehr schlecht.

„Commander in Couch“: Obama als Entertainer

Der Präsident werde Mitglieder seiner Regierung aber „aktiv darin unterstützen“, an dem Abendessen teilzunehmen, erklärte die White House Correspondents Association. Trumps Sprecherin Sarah Sanders werde die Regierung am Ehrentisch vertreten.

2017 war Trump dem Dinner als erster US-Präsident seit 36 Jahren ferngeblieben. Üblicherweise halten Präsidenten, wenn sie zur Selbstironie fähig sind, eine launige Rede und werden von einem Comedian auf den Arm genommen.