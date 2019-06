US-Präsident Donald Trump weilt für einen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Am Montag trafen Trump und First Lady Melania mit den britischen Royals zusammen. Alle Infos im Newsticker.

Trump lobt Queen: "A great, great woman"

US-Präsident Donald Trump weilt für einen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Am Montag trafen Trump und First Lady Melania mit den britischen Royals zusammen. Alle Infos im Newsticker.