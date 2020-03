Ergebnis soll bald bekanntgegeben werden - unterdessen weiten die USA den Einreisestopp auf Großbritannien und Irland aus.

Trump hat sich auf Corona-Virus testen lassen

Ergebnis soll bald bekanntgegeben werden - unterdessen weiten die USA den Einreisestopp auf Großbritannien und Irland aus.

(dpa) - Donald Trump hat dem wachsenden Druck nachgegeben. Der US-Präsident sagte bei einer Pressekonferenz am Samstag im Weißen Haus, er habe sich am Vorabend einem Test auf das Corona-Virus unterzogen.

Ein Ergebnis werde erst ein oder zwei Tage nach dem Test vorliegen.

Corona: Bolsonaro unter "besonderer Beobachtung", Trudeau in Isolation Der Kommunikationssekretär des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wurde nach einer Reise in die USA positiv auf das Corona-Virus getestet. Dort hatten sie sich mit Präsident Donald Trump getroffen.

Trump war am vergangenen Wochenende mit einem Mitglied einer brasilianischen Delegation in Kontakt, das US-Medienberichten zufolge mit Trump für ein Foto posierte und das später positiv auf das Virus getestet wurde.



Die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, hatte am Donnerstag mitgeteilt, Trump habe fast keinen Umgang mit der Person gehabt. Es gebe daher keine Notwendigkeit für einen Test.

Das Weiße Haus hatte am Freitagabend ein Schreiben des Arztes des Weißen Hauses verbreitet, in dem es hieß, Trump zeige keine Symptome von Covid-19. Ein Test sei daher nicht angezeigt.

Den 30-tägigen Einreisestopp für Reisende aus weiten Teilen Europas wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Trump am Samstag auf Großbritannien und Irland ausgeweitet. Vizepräsident Mike Pence ergänzte, die Maßnahme trete um Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft. Amerikaner und Personen mit einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis (Green Card), die sich in diesen beiden Ländern aufhielten, dürften auch danach weiter in die USA einreisen. Sie müssten sich aber Tests unterziehen und sollten sich in eine 14-tägige Selbstquarantäne begeben.