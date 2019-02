Trump hat in Hanoi zu liefern

Vor dem zweiten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 27. und 28. Februar in Hanoi bleibt der US-Präsident ein Risikofaktor. Eine Analyse unseres Asien-Korrespondenten Daniel Kestenholz.

Am 27. und 28. Februar kommt es in Hanoi zum zweiten Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump. Nach den eher mageren Resultaten des ersten Treffens in Singapur letztes Jahr, müssen die Karten jetzt auf den Tisch.