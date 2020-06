Trump gerät in Kopfgeld-Affäre unter Druck

Russland soll Taliban-Milizen in Afghanistan eine Kopfprämie für US-Soldaten angeboten haben. Die brisante Frage ist nun: Was wusste der US-Präsident – und wie reagierte er?

Russland soll Taliban-Milizen in Afghanistan eine Kopfprämie für US-Soldaten angeboten haben. Die brisante Frage ist nun: Was wusste der US-Präsident – und wie reagierte er?

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Der Präsident gibt sich ahnungslos. „Niemand hat mich, Vizepräsident Pence oder Stabschef Meadows unterrichtet oder etwas gesagt“, erklärte Trump auf Twitter zu der Untätigkeit seiner Regierung angesichts der explosiven Enthüllungen. Als erste hatte die New York Times berichtet, der Präsident sei in dem täglichen Briefing seiner Geheimdienste schriftlich über das russische Kopfgeld auf US-Soldaten in Afghanistan informiert worden.

Inzwischen haben die Washington Post, CNN und das Wall Street Journal den Inhalt der Geschichte unabhängig bestätigt ...