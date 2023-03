Der ehemalige Präsident der USA steht nach eigenen Worten kurz davor, verhaftet zu werden – wegen vermeintlicher Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels.

Trump erwartet Festnahme am Dienstag und fordert Proteste

(dpa) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwartet, dass er am kommenden Dienstag festgenommen wird. Deshalb rief er seine Unterstützer zu Protesten auf.

„Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!“, schrieb Trump am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Pornostar sagt in Ermittlungen gegen Trump aus Vor einer möglichen Anklage gegen Donald Trump wegen Schweigegeldzahlungen hat Stormy Daniels vor der New Yorker Staatsanwaltschaft ausgesagt.

Der Staatsanwalt von New York ermittelt gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Das Geschworenengremium entscheidet in den USA nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob in einem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien gehen davon aus, dass dies bei Trump in den kommenden Tagen passiert. Er wäre der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines mutmaßlichen Verbrechens angeklagt wird.

