Fast zwei Jahre lang hat das Team um Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre ermittelt. In einer kurzfristig angekündigten Ansprache äußerte sich Mueller nun zu den Ergebnissen seines Berichts.

Trump ein Verbrecher? Mueller lässt Vorwurf offen

(dpa/SC) - In einem mit Spannung erwarteten Auftritt hat sich der Sonderermittler Robert Mueller am Mittwoch erstmals öffentlich zu seinen Untersuchungen in der Russland-Affäre geäußert. Aus dem Weißen Haus hieß es, man sei am Dienstagabend vorab über Muellers anstehenden Auftritt informiert worden.

Robert Mueller eröffnete die kurzfristig angekündigte Pressekonferenz am Mittwoch mit der Ansage, er würde das Sonderermittlungsverfahren einstellen und seinen Posten im Justizministerium aufgeben. Mueller erklärte, er würde sich nun einmalig öffentlich zu den Ermittlungen äußern, da diese nun vollständig abgeschlossen seien.



Auch wenn er in seiner Ansprache erklärte, der Bericht "spräche für sich", hob er dennoch einige Ergebnisse besonders hervor. Sonderermittler Robert Mueller sagte, der russische Geheimdienst hätte eine "abgestimmte Attacke auf das politische System Amerikas" ausgeführt. Die Absicht wäre dabei gewesen, "die Wahlen zu beeinflussen und einem Präsidentschaftskandidaten zu schaden".

Nach 22-monatiger Ermittlungsarbeit übergab das Team um Robert Mueller den Bericht am 18. April dem Justizminister Barr. Foto: AFP

Mueller nutzte seine Ansprache ebenfalls, klar hervorzuheben, dass Präsident Trump in seiner Funktion als solcher keines bundesstaatlichen Verbrechens angeklagt werden kann. Das würde gegen die Verfassung verstoßen.

"Wenn das Sonderermittlungsteam allerdings zuversichtlich in der Aussage gewesen wäre, dass der Präsident kein Verbrechen begangen hat, dann hätten wir das auch so gesagt", so Sonderermittler Robert Mueller.



Die Frage, ob Präsident Trump ein Verbrechen begangen hat, hatte das Team allerdings offen gelassen. Russland hat versucht die Wahlen zu beeinflussen und das sollte jeden Amerikaner beunruhigen, so Robert Mueller am Ende seiner Ansprache.

Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampfteam von Donald Trump geheime Absprachen mit Vertretern Russlands traf und ob der US-Präsident die Justizermittlungen behinderte. Hintergrund der Ermittlungen war die mutmaßliche Einmischung Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ende März hatte Mueller seine Arbeit abgeschlossen und Justizminister William Barr einen Abschlussbericht übergeben, der mehrere Wochen danach - in Teilen geschwärzt - veröffentlicht wurde.

Darin schreibt Mueller, es habe "zahlreiche" Kontakte zwischen Trumps Lager und Vertretern Russlands gegeben. Beweise für eine Straftat lägen aber nicht vor. Außerdem listete Muellers Team diverse Versuche Trumps auf, Einfluss auf die Untersuchungen zu nehmen. Die Ermittler ließen aber offen, ob Trump sich damit der Justizbehinderung schuldig machte.



Um Muellers Arbeit ranken sich viele politische Kämpfe. Die Demokraten verlangen vom Justizministerium, dass es den kompletten Mueller-Bericht ohne geschwärzte Stellen sowie die zugrundeliegenden Beweise an den Kongress übergibt. Außerdem wünschen sie sich eine Aussage Muellers vor dem Kongress.

Mueller machte bei seinem kurzen Auftritt am Mittwoch aber deutlich, dass er selbst nicht vor dem US-Kongress aussagen will. „Der Bericht ist meine Aussage“, erklärte er mit Blick auf den Abschlussbericht. Er und sein Team hätten ihre Worte in dem Bericht sorgsam gewählt. Es gebe nichts, was er darüber hinaus sagen könne.