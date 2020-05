Trump drängt die US-Bundesstaaten zur Lockerung der Schutzmaßnahmen

Überfüllte Strände, leere Geschäfte und düstere Prognosen - die USA bekommen die Corona-Pandemie nicht unter Kontrolle. Der Präsident drängt die Bundesstaaten zur Lockerung der Schutzmaßnahmen - wider besseres Wissen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Deutschland, Österreich und andere europäische Länder haben geschafft, was in den USA bisher nicht gelang. Die Kurve der Neuerkrankungen an Covid-19 so weit abzuflachen, dass ein vorsichtiges Wiederhochfahren der Wirtschaft und des sozialen Lebens versucht werden kann. Mit Ausnahme New Yorks ist das in den USA nicht der Fall. Bisher kamen mehr als 68 000 Amerikaner ums Leben, während deutlich über 1,2 Millionen erkrankten.

Die Zahlen stagnieren und drohen bis Ende Juni wieder dramatisch zu steigen ...