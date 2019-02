US-Präsident Donald Trump ist zu seinem zweiten Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un aufgebrochen.

Trump bricht zu Gipfel mit Kim auf

(dpa) - Trump bestieg am Montag die Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb von Washington. Die Maschine flog wenig später ab. Am Morgen hatte er vor Gouverneuren erklärt, er glaube, dass der Gipfel „sehr großartig“ werde.



Trumps Landung in Vietnam ist für Dienstagabend (Ortszeit) geplant. Am Mittwoch trifft Trump nach Angaben des Außenministeriums in Hanoi den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes. Einen genauen Zeitplan für den anschließend geplanten Gipfel mit Kim - den das Weiße Haus für Mittwoch und Donnerstag angekündigt hat - gab es zunächst nicht. Trump wollte noch am Donnerstag wieder zurück in die USA fliegen.

Trump und Kim hatten sich das erste Mal im vergangenen Juni in Singapur getroffen. Dort hatte Kim seine grundsätzliche Bereitschaft zur „vollständigen Denuklearisierung“ erklärt. Es gab aber keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten will, das nicht nur von Nachbarländern wie Südkorea und Japan, sondern auch von den USA und anderen Ländern als Bedrohung wahrgenommen wird.

Im Gegenzug für atomare Abrüstung stellt Trump dem verarmten und isolierten Nordkorea wirtschaftliche Entwicklung in Aussicht.



Trump bestieg die Air Force One in Maryland. AFP