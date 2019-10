Der US-Präsident verkündet den Tod eines weiteren führenden Terroristen. Indes macht ein Diensthund, der bei der Mission gegen IS-Chef al-Bagdadi in Syrien im Einsatz war, große Schlagzeilen.

International 1 2 Min.

Trump: Auch Nummer zwei des IS ist tot

Der US-Präsident verkündet den Tod eines weiteren führenden Terroristen. Indes macht ein Diensthund, der bei der Mission gegen IS-Chef al-Bagdadi in Syrien im Einsatz war, große Schlagzeilen.

(dpa) - US-Truppen haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen weiteren hochrangigen Vertreter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Trump teilte am Dienstag auf Twitter mit, es habe sich um den mutmaßlichen Nachfolger des getöteten IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi gehandelt. „Jetzt ist er auch tot.“

Der US-Präsident nannte weder den Namen des Getöteten noch andere Details. Die Kurdenmiliz YPG hatte am Sonntag mitgeteilt, IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhadschir sei getötet worden. Al-Muhadschir galt als eine der wichtigsten Figuren im IS.

IS-Sprecher Al-Muhadschir hatte in der Vergangenheit Anhänger und Sympathisanten im Westen in mehreren Audiobotschaften dazu aufgerufen, Anschläge zu verüben. Der IS hat bislang keinen Nachfolger für Al-Bagdadi verkündet.

Trump lobt "wundervollen" Diensthund

Die US-Regierung veröffentlichte indes unter der Zeile „EIN SEHR GUTER JUNGE“ ein Foto des Hundes, der den Chef des Islamischen Staats bei einem Militäreinsatz in Syrien bis zu dessen Tod verfolgte. Der Hund habe bei dem Einsatz gegen Abu Bakr al-Bagdadi einen „tollen Job“ gemacht, erklärte Trump dazu am Montag über Twitter.



Der Name des Tieres werde aber geheimgehalten, schrieb der US-Präsident weiter. Dem Bild nach könnte es sich bei dem ebenfalls laut Trump „wundervollen“ Tier um einen Malinois, einen Belgischen Schäferhund, handeln. Die Rasse ist in vielen Ländern in Polizei-Hundestaffeln im Einsatz. Laut der US-Zeitung „USA Today“ begleitete ein solcher Hund auch die Spezialeinheit Navy Seals bei der Tötung des Al-Kaida-Führers Osama bin Laden im Jahr 2011 in Pakistan.

Donald Trump postete auf Twitter ein Foto des Diensthundes. Foto: AFP

Der unbenannte Hund war am Wochenende Teil des Einsatzes von US-Spezialkräften im Nordwesten Syriens, die Al-Bagdadis Aufenthaltsort unter Beschuss nahmen. Trump zufolge wurde das Tier verletzt, als es Al-Bagdadi in einen Tunnel unter seinem Gehöft folgte, wo dieser dann seine Sprengstoffweste zündete. Bei der Explosion starben den Angaben zufolge der IS-Chef sowie drei Kinder, die er mitgenommen hatte. Den verletzten Hund bargen US-Soldaten. Der „K9“ - die englisch ausgesprochene Abkürzung für das Hunde-Fachwort „Canine“ - ist laut „USA Today“ nach der Behandlung seiner leichten Verletzungen wieder einsatzfähig.

Schon bei seiner Pressekonferenz am Sonntag hatte Trump den Hund mehrfach lobend erwähnt: Kein Soldat, aber „ein schöner Hund, ein talentierter Hund“, sei verletzt und zurückgebracht worden.

Das Wort „Hund“ tauchte in der Rede allerdings noch an anderer Stelle auf - als Beschreibung des unrühmlichen Todes Al-Bagdadis: Der IS-Chef sei „wie ein Hund“ und „wie ein Feigling“ gestorben, sagte Trump.