Trump allein im Weißen Haus

Kein Präsident vor ihm hat eine so hohe Personal-Fluktuation wie Donald Trump. Insider erklären das mit seinem "kafkaesken Management-Stil".

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Der Präsident schätzt es, in Ruhe gelassen zu werden. "In Wirklichkeit stören sie ihn", beschreibt der ehemalige Kommunikationschef im Weißen Haus, Anthony Scaramucci, die Situation, in der sich Mitarbeiter, Berater, Minster und Behördenchefs im Umfeld Trumps wiederfinden. "Sie haben den Job nur, weil er ihn füllen musste."

In der Praxis hat das bizarre Konsequenzen, wie amtierende und bereits ausgeschiedene Mitglieder der Regierung gegenüber der "Washington Post" bestätigen ...