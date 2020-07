Trotz Covid-19: Bolsonaro wieder im Angriffsmodus

Trotz seiner Covid-19-Erkrankung wird der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro seine Einstellung zum Virus kaum ändern.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexico City)

Kleinlaut und einsichtig ist eigentlich nicht die Sache von Jair Bolsonaro. Doch am Dienstagmorgen zeigte der sonst so angriffslustige brasilianische Machthaber einen Anflug von Demut. „Ich begann, mich am Sonntag ein wenig schlecht zu fühlen“, sagte Bolsonaro in einer improvisierten Pressekonferenz. „Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass es mich treffen könnte.“

Kurz zuvor hatten die Ärzte ihm die Gewissheit darüber gegeben, was sich schon am Vorabend abzeichnete ...