Trier: Razzia gegen mutmaßliche Schleuser

Mitglieder eines Familienclans soll Schleusungen mit Erfolgsgarantie angeboten haben. Polizisten machten mit einem Groß-Einsatz dem illegalen Geschäft jetzt ein Ende.

(dpa/lrs) - Bei Razzien in rheinland-pfälzischen Trier und drei anderen Bundesländern ist die Polizei gegen einen libanesischen Familienclan wegen mutmaßlicher Schleuserkriminalität vorgegangen. Dabei seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag mit.

Bei ihrem Schlag gegen organisierte Schleuserkriminalität hat die Polizei einen 54 Jahre alten Libanesen als mutmaßlichen „Kopf der Bande“ verhaftet. Er und ein weiteres Mitglied des libanesischen Familienclans im Alter von 24 Jahren seien in Bitburg in der Eifel verhaftet worden, wie der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt, Peter Fritzen, am Donnerstag sagte.

Insgesamt werden acht Personen beschuldigt, seit Mitte 2018 syrische Flüchtlinge aus dem Libanon mit gefälschten Visa nach Deutschland und in die Niederlande geschleust zu haben. „Das ist ein großer Schlag gegen die Schleuserkriminalität“, sagte Fritzen. Er gehe davon aus, dass „die Strukturen der Gruppierung“ nun zerschlagen seien.

Gegen die Mitglieder des Familienclans und weitere Personen werde nun wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern und weiterer Straftaten ermittelt. Wegen „erhöhter Gefährdung“ waren am frühen Donnerstagmorgen auch Spezialkräfte der GSG 9 im Einsatz.



Dem Clan würden „illegale Schleusungen vorgeworfen, deren Charakteristik der organisierten Clankriminalität zuzuordnen ist“, teilte die Bundespolizeidirektion Koblenz mit. Die insgesamt 29 durchsuchten Objekte befinden sich in Rheinland-Pfalz (16), Nordrhein-Westfalen (10), Berlin (2) und im Saarland (1). Mehr als 360 Bundespolizisten, knapp 30 Beamte des Polizeipräsidiums Trier sowie sechs Trierer Staatsanwälte seien im Einsatz gewesen.

Im Verlauf der Durchsuchung stellten die Ermittler auch drei Schusswaffen sicher Foto: Bundespolizeidirektion Koblenz

„Diese Form der organisierten Clankriminalität höhlt den Rechts- und Sozialstaat aus, aber diese Gruppe ab heute nicht mehr“, erklärte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann. Orte der Durchsuchungen seien Trier, Bitburg, Berlin, Saarbrücken, Bonn, Gütersloh, Essen, Dortmund und Bochum gewesen.

Die mutmaßlichen Täter hätten die Schleusungen mit gefälschten Visa „arbeitsteilig nach Deutschland organisiert“. Bereits im Mai verganenen Jahres wurden Ermittluneg wegen mutmaßlichen Visafälschungen aufgenommen.Bei den Ermittlungen habe es auch Hinweise auf mögliche weitere Straftaten wie Eigentumskriminalität und Bestechung gegeben.

Für die Schleusungen wurden den Angaben zufolge in 26 Fällen Flugrouten aus dem Libanon genutzt worden sein. Nach Hinweisen von Verbindungsbeamten der Bundespolizei in Beirut, Moskau, Kairo und Teheran seien zehn Schleusungen verhindert worden. Da der Familienclan „Garantieschleusungen“ angeboten habe, hätten die mutmaßlichen Täter dennoch versucht, die gescheiterten Schleusungen durchzuziehen.

Die Syrer sollen nach Frankfurt, Düsseldorf und München sowie nach Amsterdam ausgeflogen worden sein. Dafür hätten sie pro Kopf zwischen 4000 und 12.000 bis 15.000 Euro bezahlt.