(mth/Siko) - Am Samstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Trierer Hafen. In einer Halle war gegen 8.25 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden.

Als die Feuerwehr eintraf, war ein Haufen zerkleinerter Metallschrott am Brennen. Mitarbeiter der Firma hatten bereits die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet. Nach kurzer Zeit hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, die Wasserschutzpolizei sowie die Berufsfeuerwehr Wache eins und zwei und das DRK Ehrang.