Traurige Gewissheit

Eine in Deutschland vermisste Studentin, eine in Spanien gefundene Leiche - viel spricht dafür, dass es sich bei der Toten um Sophia handelt, die von Leipzig nach Bayern trampen wollte.

Von LW-Korrespondent Martin Dahms aus Madrid



Am Donnerstag vergangener Woche hatte sich Sophia von ihrem Studienort per Autostopp auf den Weg in ihre Heimatstadt Amberg gemacht. Doch sie kam nie an. Sie starb, mutmaßlich ermordet. Eine Woche nach ihrem Aufbruch in Leipzig wurde ihr Leichnam in der Nähe einer Tankstelle in der baskischen Ortschaft Egino, im Norden Spaniens, gefunden.

Ihr Fall hat in Deutschland Aufsehen erregt ...