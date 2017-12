(dpa/AFP) - Mit einem Trauerzug über die Champs-Élysées verabschiedet sich Frankreich am Samstagmittag von seinem Rock-Idol Johnny Hallyday. Begleitet von 700 Motorrädern, deren Fahrer Trauerflor tragen, fährt der Konvoi über die Pariser Prachtstraße, wo sich zahlreiche Fans des Sängers versammelt haben. Die Pariser Präfektur schätzt die Anzahl der Trauernden auf ungefähr eine Million.

Merveilleux moment ce midi à #Paris... Un au revoir fabuleux !

Salut #JohnnyHallyday 👍🏻 pic.twitter.com/SPjooObpbZ — Louis Métivet (@LouisMetivet) December 9, 2017

Anschließend wird bei einem Trauer-Gottesdienst in der Madeleine-Kirche im Herzen der Hauptstadt auch Staatspräsident Emmanuel Macron das Wort ergreifen.

"Johnny Hallyday war ein Teil von uns selbst, ein Teil von Frankreich", sagte Macron vor der Kirche zu den Trauergästen. "Dieser Samstag im Dezember ist ein trauriger Tag. Aber Ihr müsst heute für Johnny da sein, weil er auch für Euch da war."

Hallyday war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben.



Der Tod des in Frankreich extrem populären Rocksängers hatte eine riesige Welle der Anteilnahme ausgelöst. Er hatte in den 60er-Jahren den Rock 'n' Roll nach Frankreich gebracht. Rund 1.500 Polizisten werden die Gedenkzeremonien in Paris schützen.

Hallydays Familie hat sich nach Angaben des französischen Mediums 7sur7 die Teilnahme von Marine Le Pen an der Trauerfeier verbeten. Ihr sei zu verstehen gegeben worden, dass ihre Anwesenheit nicht erwünscht sei.

ALERTE INFO : Le KING OF ROCK #JohnnyHallyday fait son dernier voyage ! 😥😭😭😭 pic.twitter.com/Wd01YRXZY2 — Salut Johnny 🤘 Rock'n'roll 🤘 (@coeff29) December 9, 2017

„Das ist eine Persönlichkeit, die im Leben der Franzosen zählte“, sagte Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, der sich am Freitag mit seiner Frau Carla Bruni zum Sarg des Künstlers begab. „Und das lässt eine große Lücke.“ In Gedenken an den Sänger wird an diesem Wochenende auch eine Botschaft auf den Eiffelturm projiziert: „Merci Johnny“ (Danke Johnny).



Auch außerhalb der Hauptstadt wird Hallydays gedacht: In Toulouse, Strasbourg und Lille sind Motorradkonvois angekündigt, in allen Fußballstadien der Ligue 1 und Ligue 2 sollen an diesem Wochenende Hallydays Songs gespielt werden.

Der Sänger wird am Sonntag auf der Antilleninsel Saint-Barthélémy beerdigt, wo er ein Haus besaß.