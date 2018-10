In einem Tunnel in Österreich ist ein Kranwagen in Brand geraten. Trotz der starken Rauchentwicklung konnten sich die mehr als 80 Menschen im Tunnel rechtzeitig in Sicherheit bringen

Transporter gerät im Gleinalm-Tunnel in Österreich in Brand

(dpa) - Zwei Personen, darunter der Fahrer des Kranwagens, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. „Es wurde ein automatischer Alarm im Tunnel ausgelöst, und dadurch waren die Einsatzkräfte rasch vor Ort“, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Die Rettungskräfte hätten die Menschen im Tunnel schnell zu entsprechenden Sammelstellen gebracht. Insgesamt befanden sich während des Vorfalls 33 Autos, 18 Lastwagen und zwei Kleinlaster im 8,3 Kilometer langen Gleinalm-Tunnel in der Steiermark. Das Feuer war gegen 13 Uhr am Heck des Kranwagens ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.