Am Mittwochmorgen ist an der spanischen Mittelmeerküste ein Trainingsflugzeug abgestürzt.

Trainingsflugzeug der spanischen Luftwaffe abgestürzt

(mth) - Am Mittwochmittag ist an der spanischen Mittelmeerküste in der Nähe von San Javier in der Provinz Murcia ein Trainingsflugzeug der spanischen Luftwaffe abgestürzt. Beide Insassen des Flugzeugs, ein Flugschüler und ein Lehrer, kamen bei dem Absturz ums Leben, wie die spanische Luftwaffe via Twitter mitteilte.

Accidente de avión de enseñanza elemental #Tamiz de la Academia General del Aire #AGA en el #MarMenor #SanJavier #Murcia — Ejército del Aire (@EjercitoAire) September 18, 2019

Der Absturz ereignete sich während eines Trainingsflugs über dem "Mar menor", einer Salzwasserlagune an der Küste der südspanischen Provinz Murcia. Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen einmotorige, zweisitzige Propellermaschine des chilenischen Typs Enaer T-35C. Die spanischen Streitkräfte nutzen seit 1985 rund 40 Maschinen dieses Typs, die vom spanischen Flugzeughersteller Casa unter der Bezeichnung "E.26 Tamiz" unter Lizenz gebaut werden.

Ob der Flugschüler, der im dritten Ausbildungsjahr war, zum Zeitpunkt des Unfalls die Maschine steuerte, ist unbekannt. Auch zum Unfallhergang oder eventuellen Ursachen für den Absturz gab es bisher keine Informationen.