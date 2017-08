Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)



Sie stehen Schlange vor dem Eiffelturm, drängen sich in den Schlössern der Loire oder liegen an den Stränden der Côte d’Azur: Die Touristen sind zurück in Frankreich.

Menschenansammlungen meiden

Anderthalb Jahre nach den Anschlägen von Paris hat sich das Land von dem Rückschlag erholt, den der Terrorismus für das Reiseziel Nummer eins bedeutete.



Bis zu 89 Millionen ausländische Besucher werden dieses Jahr erwartet nach nur 82,5 Millionen 2016 ...