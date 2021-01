Tourismus in der Blase: Dieses Land ist corona-frei

In Neuseeland hat es seit zwei Monaten keinen Covid-19-Fall in der Bevölkerung mehr gegeben. Doch die neuen Mutationen beunruhigen die Regierung.

In Neuseeland hat es seit zwei Monaten keinen Covid-19-Fall in der Bevölkerung mehr gegeben. Doch die neuen Mutationen beunruhigen die Regierung.

Von LW-Korrespondent Matthias Stadler (Auckland)

Es ist eine Situation, die in Europa derzeit kaum vorstellbar ist. Die fünf Millionen Neuseeländer können den Sommer in der südlichen Hemisphäre dieser Tage fast ohne Einschränkungen genießen. Einzig in den öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht Maskenpflicht – und die Grenzen bleiben zu.

Ansonsten können die „Kiwis“ an Festivals feiern, an Hochzeiten tanzen und mit dem „America’s Cup“ in Auckland die prestigeträchtigste Segelregatta der Welt direkt vor Ort verfolgen ...