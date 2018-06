Eine unidentifizierte Leiche und ein verzweifelter Sprung aus dem Fenster: Im niederländischen Utrecht gab es am Freitagmorgen einen mysteriösen Brand.

Toter und Verletzte nach Explosion in Wohnung

(dpa) - Nach einer Explosion in einer Wohnung in Utrecht ist nach Polizeiangaben eine Leiche entdeckt worden. Darüber hinaus seien mehrere Personen verletzt worden, teilte die niederländische Polizei in der Nacht zum Freitag über Twitter mit. Unter den Verletzten sei ein Polizist. Auf Videos ist zu sehen, dass der Polizist aus einem Fenster klettert und sich dann fallen lässt.

Über die Ursache der Explosion ist noch nichts bekannt. Unklar ist auch noch, warum der Polizist die Wohnung betreten hatte. Medienberichten zufolge war die Polizei wegen einer Messerstecherei angerückt, als sie den Brand entdeckte. Der Vorfall in der Stadt, rund 35 Kilometer südlich von Amsterdam, ereignete sich am späten Donnerstagabend. Mehrere Wohnungen in dem Gebäude wurden schwer beschädigt.