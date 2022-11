Zwei Menschen sind nahe der ukrainischen Grenze getötet worden. In Warschau tagt der Nationale Sicherheitsrat.

Przewodów

Angeblich Tote durch russische Raketeneinschläge in Polen

Zwei Menschen sind nahe der ukrainischen Grenze getötet worden. In Warschau tagt der Nationale Sicherheitsrat.

(TJ/DPA) – Wie mehrere Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichten, sind mutmaßlich russische Raketen in einem polnischen Grenzdorf eingeschlagen und haben dort zwei Menschen getötet. Ein Geheimdienstmitarbeiter bestätigte die Informationen gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Meldung, eine der Raketen sei in einer Getreidetrocknungsanlage eingeschlagen, konnte zunächst nicht überprüft werden. In sozialen Netzwerken konnte man Bilder von zerstörten landwirtschaftlichen Maschinen sehen. Die Ortschaft Przewodów liegt in Ostpolen, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Premierminister Mateusz Morawiecki hat den Nationalen Sicherheitsrat in Warschau einberufen, so ein Sprecher. Das US-Verteidigungsministerium prüft Berichte über den angeblichen Einschlag. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. „Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun“, sagte der Sprecher weiter.

