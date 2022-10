Bei einem Tornado im Norden Frankreichs wurden 60 Gebäude und eine Kirche schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Am Sonntag

Tornado wütet in der Somme

(TJ/AFP) - Mehrere Dutzend Häuser wurden beschädigt, einige sogar völlig abgedeckt, als am Sonntagabend ein Tornado über das Dorf Conty und die Gemeinde Bihucourt in der nordfranzösischen Somme hinwegzog.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, so die Präfektur der Somme am Sonntagabend, allerdings wurde sehr hoher Materialschaden festgestellt. Insgesamt sollen rund 60 Gebäude beschädigt worden sein, zehn Familien mussten in Notunterkünfte ziehen.



Bis spät in den Abend waren die Feuerwehrkräfte aus der Region Pas-de-Calais im Einsatz. In erster Linie ging es den Einsatzkräften darum, die Häuser gegen weiteren Regen provisorisch abzudecken.

Besonders betroffen ist die Gemeinde Bihucourt, wo man einen Festsaal zur Notunterkunft umfunktionierte. Umgestürzte Bäume und Strommasten stellten nach dem Abflauen des Sturmes eine Gefahr für die Bevölkerung dar.

Auch in der Region Eure mussten die Feuerwehren über 60 Einsätze nach schweren Gewittern leisten. Über Luxemburg zog am späten Sonntagnachmittag eine Gewitterfront mit zeitweise heftigen Niederschlägen, Einsätze wegen vollgelaufener Keller oder sonstigen Beschädigungen wurden aber keine gemeldet.

