Tor des Kanzleramts gerammt: Fahrer verübte ähnliche Tat 2014

Das Auto, das das Tor des Kanzleramts rammte, war mit Protestslogans versehen. Der Fahrer befindet sich derzeit in polizeilicher Gewahrsam.

(dpa/SC) - Der 54-jährige Autofahrer, der am Mittwoch das Tor des Bundeskanzleramts gerammt hat, hatte bereits 2014 an der Berliner Regierungszentrale eine sehr ähnliche Tat begangen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.

Im Februar 2014 war der damals 48 Jahre alte Mann mit demselben Auto gegen den Zaun des Kanzleramts gefahren. Fotos von dem Vorfall zeigen den Wagen mit einer politischen Beschriftung, die sich gegen den Klimawandel richtete. Auf der anderen Seite des Autos stand eine Liebeserklärung. Auch damals wurde der Mann von der Polizei festgenommen.



Nicht bekannt war am Mittwoch zunächst die Motivation des Täters. „Ob es sich um einen psychischen Zustand oder eine andere Motivation handelt, wird aktuell geklärt“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Mittwoch. Es könne auch nur spekuliert werden, „ob es sich um einen symbolischen Akt handelte oder Aufmerksamkeit erregt werden sollte“.



Der Mann sei mit seinem Auto mit „sehr geringer Geschwindigkeit gefahren, so dass auch nur sehr geringer Sachschaden am Tor und an dem Fahrzeug entstand“. Es habe keine Gefährdung für Kanzlerin Angela Merkel oder andere Menschen im Gebäude gegeben.

Auf der Seite des augenscheinlich unbeschädigten dunklen Kombis steht in weißer Schrift eine Beschimpfung geschrieben: „Ihr verdammten Kinder und alte Menschen-Mörder“. Auf der Beifahrerseite steht „Stop der Globalisierungs-Politik“.

7 Ein Auto steht vor dem Tor des Bundeskanzleramts. Michael Kappeler/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Ein Auto steht vor dem Tor des Bundeskanzleramts. Michael Kappeler/dpa Auf der Tür ist die Aufschrift «Stop der Globalisierungs-Politik» zu lesen. Michael Kappeler/dpa Ein Auto steht vor dem Tor des Bundeskanzleramts. Michael Kappeler/dpa Auf der Seite des augenscheinlich unbeschädigten dunklen Kombis steht in weißer Schrift eine Beschimpfung geschrieben: «Ihr verdammten Kinder und alte Menschen-Mörder». Michael Kappeler/dpa Ein Feuerwehrmann am Steuer entfernt das Fahrzeug vom Tor des Bundeskanzleramts. Michael Kappeler/dpa Ein Auto steht vor dem Tor des Bundeskanzleramts. Michael Kappeler/dpa Ein Auto steht vor dem Tor des Bundeskanzleramts. Michael Kappeler/dpa

Der Fahrer werde von der Polizei vernommen, sagte Cablitz. Er habe auch etwas zu seiner Tat gesagt. Dann entscheide die Polizei, wie weiter mit ihm verfahren werde.

Der 54-Jährige wurde am Mittwochmorgen zunächst in einem Krankenwagen behandelt. Von einer leichten Verletzung war die Rede. Der Mann hatte einen Rollstuhl dabei, konnte aber auch gehen.

Die Sicherheitsmaßnahmen am #Kanzleramt haben sich bewährt. Für die #Bundeskanzlerin, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung & die im Kanzleramt Beschäftigten bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung. Die @polizeiberlin hat die Ermittlungen übernommen. @RegSprecher https://t.co/GhgdMKByRf — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) November 25, 2020

Die Bundespolizei twitterte: „Die Sicherheitsmaßnahmen am Kanzleramt haben sich bewährt. Für die Bundeskanzlerin, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung & die im Kanzleramt Beschäftigten bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung. Die Polizei Berlin hat die Ermittlungen übernommen.“

Der Vorfall ereignete sich während der laufenden Kabinetts-Sitzung der deutschen Regierung. Sie tagt in der Regel mittwochs morgens im Kanzleramt.

Ob die Aktion womöglich in Zusammenhang mit den jüngsten Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht, war zunächst noch unklar. In der vergangenen Woche waren während einer Abstimmung des Bundestages über das Infektionsschutzgesetz Protestkundgebungen in direkter Nähe des Bundestages und vor dem Kanzleramt verboten worden.