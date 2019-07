Mit acht Stichen töteten zwei Männer einen Polizisten, der sie wegen Taschendiebstahls stoppen wollte.

Tötung eines Polizisten erschüttert Italien

(dpa) - Der gewaltsame Tod eines Polizisten in Rom hat für Erschütterung in Italien gesorgt. Der 35-Jährige sei in der Nacht zu Freitag unweit des Vatikans umgebracht worden, als er nach einem Taschendiebstahl die zwei mutmaßlich dafür verantwortlichen Täter stoppen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit. Einer von ihnen habe ein Messer gezückt und den Polizisten mit acht Stichen getötet. Zwei amerikanische Staatsbürger seien festgenommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Abend. Zuvor hatten die Carabinieri mitgeteilt, dass es sich bei dem Täter wahrscheinlich um einen Nordafrikaner gehandelt habe.

Ausländerfeindliche Reaktionen aus der Politik



Die Abgeordnete Barbara Saltamartini der Regierungspartei Lega machte „ausländische Schläger“ für die Tat verantwortlich und forderte „null Toleranz“ für „diese Bastarde“. Der Lega-Innenminister Matteo Salvini schrieb bei Twitter: „Ich bin sicher, dass sie ihn fangen werden und dass er in vollem Umfang für den Rest seines Lebens im Gefängnis mit Zwangsarbeit für seine Gewalttat zahlen wird.“



Spero che gli assassini di Mario vengano beccati e mandati in carcere a vita ai lavori forzati, perché è troppo comodo uccidere e poi stare comodi sul lettino.

Ecco il mio intervento di questa mattina su Rai Uno. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 26, 2019

Zwangsarbeit ist in Italiens Haftanstalten nicht vorgesehen. Der Polizist hatte erst vor sechs Wochen geheiratet.