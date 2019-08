An einer U-Bahn-Station in Villeurbanne bei Lyon kam es am Samstagnachmittag zu einer schweren Messerattacke. Ein 33-Jähriger tötete einen jungen Mann und verletzte weitere neun Personen.

Tödlicher Messerangriff bei Lyon: Täter gestoppt

(rc/dpa) - Am Samstagnachmittag kam es zu einer schweren Messerattacke an der Metrostation "Laurent Bonnevay" in Villeurbanne (nahe Lyon). Der Angriff fand gegen 16.30 Uhr statt. Eine Person - ein 19 Jahre alter Mann - wurde getötet und mindestens neun weitere Personen wurden verletzt, davon schweben drei derzeit in Lebensgefahr.

Wie ein Sprecher der französischen Staatsanwaltschaft gegenüber dem Nachrichtensender "C News" berichtete, sei davon auszugehen, dass nur eine Person an der Attacke beteiligt war, diese wurde denn auch am Ort des Geschehens gestellt. Es handelt sich um einen jungen Mann (33 Jahre) aus Afghanistan, der in Frankreich Asyl beantragt hat.

Französische Medien hatten zunächst von zwei Tätern gesprochen- einer mit einem Messer, der zweite mit einem Küchenspieß bewaffnet - der eine sei von der Polizei gestellt worden, der andere jedoch noch auf der Flucht.

Über das Motiv der Angreifer ist bislang noch nichts bekannt. Am Ort des Geschehens waren gegen 18 Uhr rund 50 Rettungskräfte.