BlaBlaCar-Linie

Tödlicher Busunfall in Belgien - Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus nahe Antwerpen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde festgenommen.

(AFP) - Bei einem schweren Busunglück in Nordbelgien sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Insassen wurden lebensgefährlich verletzt, weitere 22 erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer, ein 35-jähriger Franzose, wurde nach einem positiven Drogentest festgenommen. Er wird derzeit verhört, so die Staatsanwaltschaft. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Die meisten Passagiere des Busses, der im Auftrag der Firma BlaBlaCar unterwegs war, waren Franzosen. Es befanden sich aber auch Personen mit spanischer, kanadischer, mexikanischer, kroatischer und amerikanischer Staatsangehörigkeit an Bord, wie Belga berichtete.

BlaBlaCar leitet Untersuchung ein

Der Bus hatte 30 Passagiere an Bord und fuhr auf der Strecke Paris-Lille-Amsterdam, wie ein Sprecher von BlaBlaCar der AFP sagte. Das Unternehmen leitete eine Untersuchung ein und sprach von einem „Sicherheitsmangel“.

Das Unternehmen erklärte, es habe Kontakt mit VIC, dem Partner, der diese Buslinie betreibt, aufgenommen, um die Umstände des Unfalls zu verstehen und den Fahrgästen zu helfen. Eine Notrufnummer (0 801 90 75 58) wurde eingerichtet.

Der rote Bus von BlaBlaCar lag laut Unfallfotos mit zerbrochener Windschutzscheibe auf der Seite, nachdem er vom Kurs abgekommen und gegen die Betonschiene neben der Autobahn geprallt war.

Der Unfall ereignete sich am Mittag auf einer Autobahn in der Provinz Antwerpen in der Höhe der Ortschaft Schoten. Der Abschnitt der Autobahn in Richtung Breda (Niederlande), in dem sich der Unfall ereignete, wurde zeitweise für den Verkehr gesperrt.