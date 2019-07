Tödliche Gleichgültigkeit

Eine Völkergemeinschaft, die Flüchtlinge und Schiffbrüchige nicht retten will, ist am Ende.

Nach 17 Tagen Irrfahrt hat die Kapitänin Carola Rackete vergangene Woche ihr Schiff „Sea-Watch 3“ mit 40 in Seenot geratenen Flüchtlingen an Bord in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Angeekelt vom europäischen Desinteresse an der Flüchtlingsfrage musste sie den Landgang der Schiffbrüchigen erzwingen und wurde deshalb unter Hausarrest gestellt. „Ein Kriegsakt“, hatte sich der rechtspopulistische Innenminister Italiens Matteo Salvini empört.

Mittlerweile ist die mutige Frau wieder auf freiem Fuß und dennoch wird weiterhin gegen sie wegen Beihilfe illegaler Migration ermittelt ...