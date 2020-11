Todesstoß für Hongkongs Opposition

Mit einem neuen Entschluss kann Chinas Staatsführung gewählten Abgeordneten willkürlich ihr Mandat entziehen.

Von LW-Korrespondent Fabian Kretschmer (Peking)

Hongkongs Opposition ist nun auch formell Geschichte: Nachdem vier China-kritischen Abgeordneten das politische Mandat aberkannt wurde, trat das pro-demokratische Lager im Hongkonger Parlament geschlossen zurück.

Am Mittwoch haben sich die Ereignisse in der einstigen britischen Kronkolonie überschlagen: In den Morgenstunden verkündete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua eine neue Entscheidung des Nationalen Volkskongresses in Peking, laut der Hongkonger Abgeordneten ihr Mandat auch ohne Gerichtsurteil „unmittelbar“ aberkannt werden dürfe – de facto das Ende jeder legalen Oppositionsbewegung ...