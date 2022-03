Am 9. Oktober 1967 beendete ein Schuss von Mario Téran das Leben von Ernesto „Che" Guevara - aber nicht die Legende um den Guerillaführer.

Mario Téran

Todesschütze von Che Guevara in Bolivien gestorben

Am 9. Oktober 1967 beendete ein Schuss von Mario Téran das Leben von Ernesto "Che" Guevara - aber nicht die Legende um den argentinischen Guerillaführer in Diensten Kubas.

(dpa/tom) - Der Todesschütze des argentinischen Guerilleros Ernesto „Che“ Guevara ist tot. Der bolivianische Ex-Soldat Mario Terán sei im Alter von 80 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Santa Cruz de la Sierra gestorben, berichtete die Zeitung „El Deber“ am Donnerstag unter Berufung auf einen der Familie nahe stehenden Pastor. „Er war ein mutiger Mann“, sagte der pensionierte General Gary Prado Salmón, der den Militäreinsatz gegen Guevaras Rebellengruppe damals geleitet hatte. „Er hat freiwillig einen Befehl ausgeführt, der vom Präsidenten kam.“

Terán hatte Guevara am 9. Oktober 1967 in einer Schule in dem Ort La Higuera im bolivianischen Departement Santa Cruz erschossen, nachdem der Guerillaführer am Tag zuvor bei einem Gefecht mit den bolivianischen Streitkräften verwundet und gefangen genommen worden war. „Es war der schlimmste Moment meines Lebens. In diesem Moment sah ich Che groß, sehr groß, riesig, und seine Augen leuchteten hell“, sagte Terán wenig später in einem Interview. „Bleib ruhig, sagte er zu mir, und ziel gut, du wirst einen Mann töten. Also ging ich einen Schritt zurück, in Richtung Tür, schloss die Augen und schoss.“ Den Befehl dazu hatte in der Tat René Barrientos Ortuño persönlich gegeben, obwohl die Todesstrafe in Bolivien laut Verfassung verboten war. Eine Verhandlung gab es nicht.

Der Argentinier Guevara war neben Fidel Castro einer der wichtigsten Anführer der kommunistischen Revolution auf Kuba. Nach dem Sieg der Revolutionäre war er Industrieminister und Leiter der Nationalbank in Kuba. Nach Konflikten mit Castro über die künftige politische Ausrichtung des Landes versuchte Guevara die Revolution in die Welt zu tragen und baute im Kongo, in Angola und in Bolivien Rebellengruppen auf. Seine Truppe wurde im bolivianischen Dschungel aufgerieben.

„Apostel der Revolutionsbewegung“

Das Luxemburger Wort vermeldete den Tod Guevaras am 11. Oktober 1967 und nannte ihn einen „Apostel der kommunistischen Revolutionsbewegung“. Von einer Exekution Guevaras ist hier allerdings keine Rede, die bolivianische Armee, die seinen Tod vermeldet, spricht von tödlichen Verletzungen, die er sich bei einem Feuergefecht im Dschungel zugezogen habe.

Die bolivianische Regierung verschweigt in ihrer Darstellung die Exekution Guevaras. Guevara sei „in einem fünfstündigen Gefecht tödlich verletzt" worden. Foto: LW-Archiv