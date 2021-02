Tod von Rush Limbaugh: Der Prophet des Trumpismus verstummt

Rush Limbaugh hetzte sein Publikum auf, bevor es Donald Trump tat. Der rechte Radio-Talker ebnete mit seinem toxischen Programm den Weg für den Trumpismus.

Von Thoma Spang (Washington)

Viel Gutes gibt es über den Toten nicht zu sagen, dessen Ableben seine vierte Frau Kathryn (44) den 15 Millionen Zuhörern der „The Rush Limbaugh Show“ am Mittwoch verkündete. „Wie ihr wünschte ich so sehr, dass Rush hinter diesem goldenen Mikrofon säße.“ Leider müsse sie bekannt geben, dass ihr „wunderbarer Mann“ an den „Komplikationen von Lungenkrebs“ gestorben sei.

Ein traumatischer Tag für die Fans, die sich selber „Dittoheads“ nennen, weil sie unkritisch nachplappern, was der schwergewichtige Radio-Talker seit 1984 über zuletzt 650 Stationen verbreitete ...