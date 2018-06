In den Stadien sind Torschreie zu vernehmen, in den Gefängnissen und Folterkammern schreien Regimegegner vor Schmerzen. Bei der Fußball-WM 1978 in Argentinien stehen die Menschenrechte im Abseits.

International 4 Min.

Tod und Spiele

Marc SCHLAMMES In den Stadien sind Torschreie zu vernehmen, in den Gefängnissen und Folterkammern schreien Regimegegner vor Schmerzen. Bei der Fußball-WM 1978 in Argentinien stehen die Menschenrechte im Abseits.

Wer anprangert, wie schlimm es ist, die Weltmeisterschaft in einem Land wie Russland auszutragen, in dem Menschenrechte und Meinungsfreiheit vom Regime schon mal willkürlich abseits gestellt werden, sollte einen Blick in die WM-Geschichte wagen ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.