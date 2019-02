In Österreich ist in Nähe der Zugspitze unweit der deutschen Grenze in Reutte eine Lawine abgegangen - mindestens ein Mensch überlebte das Unglück nicht.

Tirol: Ein Toter bei Lawinenabgang

In Österreich ist in Nähe der Zugspitze unweit der deutschen Grenze in Reutte eine Lawine abgegangen - mindestens ein Mensch überlebte das Unglück nicht.

(dpa/sas) - Nach mehreren Lawinenabgängen ist unweit der deutsch-österreichischen Grenze in Reutte ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem wurden vier weitere Menschen unter den Schneemassen verschüttet, konnten aber rechtzeitig gerettet werden. Eine Person wurde dabei verletzt.



Wie Polizeisprecher Stefan Eder erklärte, seien insgesamt drei Lawinen im Grenzgebiet abgegangen. Die Lawinen hatte sich am frühen Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr nördlich des Plansees gelöst und waren in Richtung eines Hotels gekracht. Dieses wurde aber nicht beschädigt.

Die Bergrettung erreicht den Unglücksort derzeit nur per Hubschrauber. Foto: dpa

Die Rettungskräfte mussten mit Hubschraubern in das Einsatzgebiet geflogen werden, da die Zufahrtsstraßen gesperrt oder ebenfalls von Schneemassen verschüttet waren. Nach Angaben der Landeswarnzentrale wird noch nach weiteren Vermissten gesucht. Im Einsatz sind mehrere Teams der österreichischen Bergrettung sowie die deutsche Bergwacht.



In dem Gebiet galt am Samstag Lawinenwarnstufe zwei von fünf, also eine mäßige Lawinengefahr.

Trauriges Jubiläum



In diesem Jahr sind es am 23. Februar genau 20 Jahr her, dass in Galtür in Tirol eine Lawine abging und 31 Todesopfer forderte.