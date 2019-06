Im Poker um die Spitzenposten der EU scheinen sich erste Lösungen abzuzeichnen. Manfred Weber soll Vorsitzender des EU-Parlaments werden.

Timmermans soll EU-Kommissionspräsident werden

Von Helmut Hetzel

(Den Haag) - Am Rande des G-20 Gipfels im japanischen Osaka sollen sich die dort anwesenden EU-Staats- und Regierungschefs auf die Neubesetzung wichtiger Funktionen in der EU und der Eurozone geeinigt haben.

So soll der Niederländer und Sozialdemokrat Frans Timmermans Nachfolger von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident werden. Der deutsche Manfred Weber (CSU), der diese wichtige Position ebenfalls besetzen wollte, soll neuer Vorsitzender des EU-Parlaments werden. Frankreich beansprucht den Vorsitz der Europäischen Zentralbank (EZB), wenn der heutige EZB-Präsident, der Italiener Mario Draghi im Oktober ausscheidet. Sollte Frankreich den Draghi-Nachfolger stellen, dann wäre das der zweite Franzose, der die EZB leitet. Denn von 2003 bis 2011 war der Franzose Jean-Claude Trichet EZB-Präsident.



Die EZB wird damit immer mehr zum Instrument der südeuropäischen Länder, die für einen ,,weichen Euro‘‘ sind. Der Einfluss von Deutschland und damit die von Deutschland und anderen Ländern der Eurozone wie Niederlande, Finnland, Luxemburg, vertretene Stabilitätspolitik bei der EZB schwindet immer mehr.



EU-Kommissarin für Außenpolitik soll die Dänin Margerethe Vestager werden



Als Nachfolger von Donald Tusk ist eine Frau aus einem osteuropäischen Land im Gespräch. Der Pole Tusk ist noch bis Oktober Vorsitzender des Europäischen Rates der EU-Staats- und Regierungschefs. Das meldet die flämische Zeitung ,,De Standaard‘‘ am Samstag, einem Tag vor dem EU-Sondergipfel, der am Sonntag in Brüssel stattfinden soll. Demnach soll die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel dem ,,Personen-Deal‘‘ bereits zugestimmt haben und setzt sich der französische Staatspräsident Emmanuelle Macron mit seinen Personalvorschlägen im Großen und Ganzen durch.

Die Dänin Margrethe Vestager (Liberal), die bisher das Amt der EU-Wettbewerbskommissarin inne hat, soll demnach neue EU-Kommissarin für die Außenpolitik werden und der Italienerin Frederica Mogherini nachfolgen.