Thüringen: Die Wahl geht viral

Der Thüringer Landtag versucht am Mittwoch noch einmal, einen Ministerpräsidenten zu bestimmen, der dann auch regiert.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Als wäre nicht ohnehin schon alles heikel genug. Nach vier Wochen in unregiertem Zustand will der Thüringer Landtag am Mittwoch den nächsten Versuch starten, einen Ministerpräsidenten zu wählen, der dann auch im Amt bleibt. Da mischt sich am Dienstag der vielleicht akut größte weltweite Angstmacher in die akut größte deutsche Politikaffäre ein.

Corona-Virus sorgt für Wirbel

Sars-CoV-2 hat am Montag Thüringen erreicht, ein Mann ist positiv getestet – und am Dienstag wird bekannt: Ein CDU-Abgeordneter ist mit ihm im Ski-Urlaub in Italien gewesen ...