Diplomatische Vertretung

Thomas Barrett ist neuer US-Botschafter in Luxemburg

Michael MERTEN Der Demokrat Thomas Barrett ist neuer US-Botschafter im Großherzogtum. Doch mit Luxemburgern kennt er sich schon seit Jahrzehnten aus.

Thomas Barrett (68), langjähriger demokratischer Bürgermeister von Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, ist neuer US-Botschafter in Luxemburg. Am Donnerstag überreichte der Diplomat im Großherzoglichen Palast sein Beglaubigungsschreiben an den Großherzog. Dadurch wurde er laut Pressemitteilung der US-Botschaft zum Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika im Großherzogtum Luxemburg.

„Von der Westseite Milwaukees zum Großherzoglichen Palast: Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, hier in Luxemburg mein nächstes Kapitel als US-Botschafter zu beginnen“, erklärte Barrett. „Ich freue mich darauf, auf den starken Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern aufzubauen, die ich bereits in meinem Heimatstaat Wisconsin erlebt habe – einem Ort mit einer ganz besonderen Verbindung zu Luxemburg.“

Land der luxemburgischen Auswanderer

Denn in Milwaukee siedelten sich im 19. Jahrhundert zahlreiche luxemburgische Auswanderer an. Ihre Nachkommen organisieren jedes Jahr in Milwaukee, das am Westufer des Lake Michigan liegt, das große „Luxembourg Fest“.

Barrett war von 2004 bis 2021 Bürgermeister von Milwaukee und somit einer der am längsten amtierenden Oberhäupter einer der 50 größten Städte der Vereinigten Staaten. Von 1993 bis 2003 war er Mitglied des US-Repräsentantenhauses, von 1989 bis 1993 gewähltes Mitglied des Senats von Wisconsin und von 1984 bis 1989 Mitglied der Staatsversammlung von Wisconsin.

Verteidigung gemeinsamer Werte

Zu den gemeinsamen Prioritäten der USA und Luxemburgs zählt Barrett die Bereiche Menschenrechte und Klimawandel, die Zusammenarbeit in den Bereichen Finanzen und Raumfahrt sowie die Verteidigung der gemeinsamen Werte als NATO-Verbündete. „Meine Frau Kris und ich sind besonders gespannt darauf, die Luxemburger in diesem kleinen, aber wahrhaft großartigen Land kennenzulernen und mit ihnen in Kontakt zu treten“, so der Botschafter.

US-Präsident Joe Biden hatte Barrett bereits im August nominiert. Seine Bestätigung durch den US-Senat erfolgte im Dezember. Sein Vorgänger, der Republikaner J. Randolph Evans, amtierte von 2018 bis 2021.

