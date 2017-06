(dpa) - Nach dem Anschlag in London hat die britische Premierministerin Theresa May ihren Ton verschärft und die „bösartige“ Ideologie hinter den jüngsten Terrorattacken verurteilt. Es gebe „viel zuviel Toleranz für Extremismus in unserem Land“, sagte May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntagmorgen.



Großbritannien habe große Fortschritte in der Terrorbekämpfung gemacht, sagte May weiter. Aber es sei höchste Zeit, zu sagen: „Jetzt reicht's.“

Es müsse allen Menschen möglich sein, ihr Leben normal weiterzuführen. Doch bei der Terrorbekämpfung müsse sich etwas ändern, so die Premierministerin.



Auch hat sie mehr Überwachung für Internet und Messengerdienste gefordert. Der „Cyberspace“ biete Extremisten einen Rückzugsort für ihre Machenschaften, sagte May. Dies dürfe man nicht dulden. Eine internationale Vereinbarung sei zur Bekämpfung des Extremismus notwendig.

Weiter betonte sie, dass die Wahlen wie geplant, am kommenden Donnerstag stattfinden werden.



In Kürze mehr auf wort.lu