Thailands Regierung in Bedrängnis

Die Studentenbewegung in Bangkok stellt Premierminister Prayuth Chan-ocha ein Ultimatum. Die Proteste stehen vor einer neuen Eskalation.

Die Studentenbewegung in Bangkok stellt Premierminister Prayuth Chan-ocha ein Ultimatum. Die Proteste stehen vor einer neuen Eskalation.

Von LW-Korrespondent Daniel Kestenholz (Bangkok)

Seit Mitte letzter Woche hat die von Studenten und Schülern angeführte Protestbewegung in Thailand etwas geschafft, was Gegner und Kritiker der Regierung seit Jahren nicht schafften: Die Machthaber in Bedrängnis zu bringen und ihnen ein einziges Zugeständnis abzuringen. Unter wachsendem Druck hat jetzt die Regierung den Notstand aufgehoben. Doch die Regierungsgegner wollen viel mehr: den Sturz der Machthaber, Modernisierung und Reformen.

Vor der jüngsten Protestwelle, die jeweils ab dem späten Nachmittag Verkehrsachsen lahmzulegen beginnt, hat die noch vom Putschregime 2014 entstammende Regierung die jungen Leute noch belächelt ...