Terrorverdacht nach Messerattacke auf Polizeiwache bei Paris

Eine Mitarbeiterin der Polizei wurde am Polizei-Kommissariat von einem Angreifer mit einem Messer überrascht. Die Frau starb.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Polizeiwache in Rambouillet bei Paris hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Eine Mitarbeiterin der Polizei war am frühen Freitagnachmittag von einem Angreifer mit einem Messer getötet worden. „Die Republik hat gerade eine ihrer Alltagsheldinnen verloren - bei einer barbarischen und unendlich feigen Tat“, schrieb Premierminister Jean Castex auf Twitter. Er traf am Nachmittag am Tatort ein.

La République vient de perdre l’une de ses héroïnes du quotidien, dans un geste barbare et d’une infinie lâcheté.

À ses proches, je veux faire part du soutien de la Nation tout entière.

À nos forces de sécurité, je veux dire que je partage leur émotion et leur indignation. — Jean Castex (@JeanCASTEX) April 23, 2021

Der französische Regierungschef Castex versicherte, weiter gegen den Terrorismus zu kämpfen. Er bestätigte am Freitag in der Nähe des Tatorts, dass die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat und erinnerte an brutale Anschläge im Pariser Umland wie die blutige Attacke auf den Lehrer Samuel Paty im vergangenen Jahr. „Ich möchte allen Französinnen und Franzosen sagen, dass unsere Entschlossenheit, gegen alle Formen des Terrorismus zu kämpfen, intakt ist“, sagte er.

Der Chef der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, Jean-François Ricard, sagte, der Ablauf der Tat, das Opfer und die Äußerungen des Täters am Tatort seien Gründe, dass Terrorermittlungen eingeleitet wurden.

Medien zufolge wurde der Angreifer von Polizisten angeschossen und starb an seinen Verletzungen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 36-jährigen Mann aus Tunesien handeln, der der Polizei vorher nicht bekannt gewesen sei.

Der Angriff ereignete sich in der Gemeinde Rambouillet gut 60 Kilometer von Paris entfernt am frühen Nachmittag. Die Stadt mit ihren rund 26.000 Einwohnern gilt als friedlich. Die Gemeinde liegt im Südwesten der Hauptstadt.

2 Französische Polizisten und Feuerwehrleute stehen in der Nähe einer Polizeistation, nachdem eine Mitarbeiterin der Polizei auf einer Polizeiwache getötet worden ist. Foto: Bertrand Guay/AFP/dpa

Französische Polizisten und Feuerwehrleute stehen in der Nähe einer Polizeistation, nachdem eine Mitarbeiterin der Polizei auf einer Polizeiwache getötet worden ist. Foto: Bertrand Guay/AFP/dpa

Die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, dass die Frau beim Betreten des Kommissariats von dem Angreifer überrascht worden sei. Sie sei am Hals verletzt worden und noch am Tatort gestorben. Die Frau war Berichten zufolge etwa 49 Jahre alt. Jérome Moisant von der Polizeigewerkschaft Unité SGP Police sagte dem Sender Franceinfo, dass die getötete Kollegin in der Verwaltung gearbeitet habe. Der Angreifer habe sich zuvor vor der Wache aufgehalten.

Immer wieder gibt es in Frankreich Angriffe auf die Polizei. Im Herbst 2019 tötete ein Angestellter im Polizeihauptquartier in Paris vier seiner Kollegen mit einem Messer. Die Ermittler gehen von einem Terrorhintergrund aus. 2017 tötete ein Mann auf der Pariser Nobelstraße Champs-Élysées einen Beamten und verletzte zwei weitere. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Frankreichs Mitte-Regierung will mit einem neuen Sicherheitsgesetz mehr Schutz für die Ordnungskräfte im Land bieten. Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert - dabei starben mehr als 250 Menschen.

