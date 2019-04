Am Ostersonntag treffen Explosionen in verschiedenen Teilen Sri Lankas Kirchen und Luxushotels. Laut Medienberichten sollen rund 180 Menschen gestorben sein. Der Staatspräsident spricht von „Terroranschlägen“.

Terroranschläge in Sri Lanka: Regierung meldet sieben Festnahmen

(dpa/rc) - Bei mutmaßlichen Anschlägen auf katholische Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka sollen am Sonntag mehr als 180 Menschen getötet worden sein. Eine genaue Bilanz der gesamten Todesopferzahl gibt es bislang nicht. Insgesamt fanden acht Anschläge statt.



Innerhalb einer halben Stunde ereigneten sich am Sonntagvormittag (Ortszeit) in drei verschiedenen Städten Explosionen in drei Kirchen sowie in drei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo. In den Kirchen fanden zu dem Zeitpunkt Ostergottesdienste statt. Nach der Serie von Anschlägen am Sonntagvormittag folgten am Nachmittag zwei weitere Explosionen.

Sieben Verdächtige festgenommen

Die Verantwortlichen für die Anschlagsserie sind nach Angaben des Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene identifiziert worden. Er sprach bei einer Pressekonferenz am Sonntag von einem „terroristischen Vorfall“ und von „extremistischen Gruppen“. Es wurden sieben Verdächtige festgenommen - das teilte der Minister für Wirtschaftsreformen, Harsha de Silva, am Sonntag mit und berief sich dabei auf das Verteidigungsministerium.

Wieviele Menschen genau Opfer der Terroranschläge wurden, ist bisher unklar. Die Nachrichtenagentur DPA meldete kurz vor 11 Uhr am Sonntagmorgen, dass laut Berichte der Krankenhäuser vor Ort bereits 185 Tote gezählt worden sein, darunter auch mehrere Ausländer. Mehr als 450 weitere Personen sollen verletzt sein. Andere Zahlen nennt die Nachrichtenagentur AFP: So wird laut Polizei von 158 Toten gesprochen - darunter 35 Ausländer - und von 250 Verletzten. Ersten Informationen zufolge sind unter den Opfern keine Luxemburger, das teilte das Luxemburger Außenministerium mit. Der niederländische Außenminister Stef Blok bestätigte in Den Haag, dass sich unter den Opfern ein Niederländer befindet.

Die Regierung sperrte am Sonntagnachmittag vorübergehend den Zugang zu sozialen Medien, um die Verbreitung von falschen Informationen zu verhindern, wie Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Colombo erklärte. Auch er sprach von einem „terroristischen Vorfall“ und sagte, die Regierung werde künftig verhindern, dass religiöse Extremisten in Sri Lanka agierten.

Die Oberbefehlshaber der Streitkräfte hielten mit mehreren Ministern eine Krisensitzung ab, wie der Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, auf Twitter schrieb. Er habe in einer Kirche in Colombo „schreckliche Szenen“ erlebt. Diese sei mit Körperteilen übersät gewesen. Er rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben.



I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) April 21, 2019

Wir sind bereit zu helfen.



EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat bestürzt auf die Serie von Anschlägen in Sri Lanka reagiert. Mit Entsetzen und Trauer habe er von der Tat erfahren. „Ich spreche den Familien der Opfer, die sich zu einem friedlichen Gottesdienst versammelt hatten oder kamen, um dieses wunderschöne Land zu besuchen, mein Beileid aus“, schrieb Juncker am Sonntag auf Twitter. „Wir sind bereit zu helfen.“

It was with horror and sadness that I heard of the bombings in #SriLanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 21, 2019

Die deutsche Botschaft in Colombo riet dringend dazu, öffentliche Orte in Sri Lanka zu vermeiden. Die Bundesregierung reagierte tief betroffen. Der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, schrieb auf Twitter: „Wir trauern und beten für die Verletzten und Familien. Terrorismus, religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen.“



Aber auch Israels Staatspräsident hat die Angriffe auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka mit mehr als 130 Toten als „abscheuliches Verbrechen“ verurteilt. Sie hätten auch jenen gegolten, die am Ostersonntag beteten, schrieb Reuven Rivlin auf Twitter. „Wir sind alle Kinder Gottes; eine Attacke auf eine Religion ist eine Attacke auf uns alle.“ Das israelische Außenministerium teilte mit, bislang gebe es keine Informationen zu israelischen Opfern bei den Attacken.

Viele Einwohner Sri Lankas begeben sich nun in Krankenhäuser, um Blut zu spenden.



Blood donors are flooding , Large number of people donating bloods in hospitals following Government requests #LKA #SriLanka #EasterSunday #EasterSundayAttacksLK #EasterAttackSL #Colombo pic.twitter.com/15pegwOnlV — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) April 21, 2019





Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel, auch für Europäer. Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung sind Christen. Die Mehrheit sind Buddhisten. Sri Lankas Bürgerkrieg war 2009 nach 26 Jahren zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatte für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee ging gegen die Aufständischen mit aller Härte vor und besiegte sie schließlich. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.