(tom) - In Köln läuft zur Stunde eine spektakuläre Rettungsaktion: Eine Gondel der Rheinseilbahn ist in der Nähe des Kölner Zoos in etwa 100 Meter Höhe mit dem vorderen Fahrwerk entgleist.

Dramatische Momente bei der Höhenrettung an der defekten #Seilbahn in #Köln. Bereits zahlreiche Menschen durch die Feuerwehr gerettet. pic.twitter.com/I314l7uKep — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) July 30, 2017

Die komplette Bahn ist zum Stillstand gekommen. Die Höhenrettungseinheit der Kölner Feuerwehr muss nun etwa 100 Passagiere aus luftiger Höhe bergen. Das berichtet unter anderem der "Kölner Stadt-Anzeiger".



Manche Gondeln sind mit einer Drehleiter erreichbar, aus anderen müssen Menschen abgeseilt werden. Einige Gondeln befinden sich über dem Rhein, hier wird auf Boote abgeseilt.

Aufatmen in #Köln! Feuerwehr kann alle vier Menschen aus der verkeilten Gondel retten. Es gibt Applaus für die Einsatzkräfte. #Seilbahn pic.twitter.com/ejk0SaD8Ea — Sebastian Reddig (@SebastianReddig) July 30, 2017

Die Rettungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in den Abend an. Gegen 19 Uhr waren rund die Hälfte der Passagiere gerettet. Verletzt wurde bisher niemand.

Die Kölner Feuerwehr bezeichnete die Situation gegenüber dem "Stadt-Anzeiger" als "unter Kontrolle". Es bestehe Kontakt zu allen Gondeln.