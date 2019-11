Deutsche Landwirte protestieren gegen die geplante Verschärfung von Umweltschutzauflagen, Düngebeschränkungen und Grundwasserschutz.

Tausende Traktoren rollen nach Berlin

Deutsche Landwirte protestieren gegen die geplante Verschärfung von Umweltschutzauflagen, Düngebeschränkungen und Grundwasserschutz.

(dpa) - Tausende Bauern haben sich am Dienstagmorgen auf den Weg zur großen Bauerndemonstration in Deutschlands Hauptstadt Berlin gemacht. Am Brandenburger Tor wollen Tausende am Mittag gegen die Agrarpolitik der deutschen Regierung demonstrieren.

Zu einer Kundgebung werden nach Angaben der Veranstalter 10.000 Teilnehmer aus dem ganzen Land und rund 5000 Traktoren erwartet.

Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Dadurch würden landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz gefährdet, sagen die Landwirte.

In Berlin und Brandenburg sorgten die Traktoren am Morgen im Berufsverkehr zum Teil für Behinderungen. Auf beiden Seiten des Brandenburger Tors standen am frühen Morgen bereits erste Bauern mit ihren Fahrzeugen. Zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor war der normale Verkehr kaum noch möglich. Viele Traktoren hatten Plakate an ihren Fahrzeugen befestigt.

Auf ihrer Fahrt kam es bei Überholmanövern zu zwei Unfällen. Die Brandenburger Polizei rief Autofahrer zur Vorsicht auf. „Überholen Sie nur an übersichtlichen Stellen und wenn Sie die gesamte Überholstrecke überblicken können!“, twitterte die Brandenburger Polizei.