Tausende Menschen fliehen vor Gewalt in Tripolis

Bei den Kämpfen nahe der libyschen Hauptstadt starben bereits mindestens 49 Menschen. Eine Waffenruhe ist nicht in Sicht – viele tausend Bewohner sitzen fest.

(dpa) - Die Zahl der Menschen, die vor der neuerlichen Gewalt nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis fliehen, ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf 3.400 gestiegen. Zudem sei eine nicht genau bezifferbare Zahl von Menschen von der Gewalt in ihren Wohngegenden umzingelt, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York.

Zwar hätten Hilfsorganisationen Nachschub an mehreren Orten rund um Tripolis aufgestockt, darunter Nahrungsmittel und Medizin, aber aufgrund der Gewalt könnten viele bedürftige Menschen nicht erreicht werden. Zudem gebe es „keine positiven Nachrichten“ in Hinblick auf die Bitte der Vereinten Nationen um eine Waffenruhe, sagte Dujarric.

Soldaten einer bewaffneten Gruppe, die den Streitkräften der Regierung nahe steht, bereiten sich auf Kämpfe gegen die selbsternannte Libysche Nationalarmee (LNA) vor. Foto: Stringer/dpa

Seit Donnerstag rückt die sogenannte „Libysche Nationalarmee“ (LNA) von General Chalifa Haftar auf Tripolis vor. Haftar gilt als mächtigster Gegenspieler von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Dessen Regierung der nationalen Einheit in Tripolis wird international anerkannt.

Bis Montag starben nach offiziellen Angaben mindestens 49 Menschen bei den Kämpfen, darunter auch mehrere Zivilisten.