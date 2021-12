Ein Ring in Frankreich soll zwei Millionen Euro mit gefälschten Covid-Zertifikaten ergaunert haben.

Netzwerk aufgeflogen

Tausende gefälschter Zertifikate verkauft

(TJ/AFP) - In Metz ist ein Netzwerk aufgeflogen, über das schätzungsweise zwischen 5.000 und 10.000 gefälschte Covid-Zertifikate verkauft wurden. Ein Paar wurde bereits Anfang Dezember in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft in Paris leitet die Ermittlungen und versucht, weiteren Drahtziehern der Betrugsmasche auf die Spur zu kommen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Ganoven sich die Nutzernamen von Apothekern auf der Webseite der französischen Apothekervereinigung angeeignet und anschließend damit gefälschte Sanitärpässe generiert.

Zwischen 5.000 und 10.000 solcher Ausweise sollen sie „produziert“ und mit dem Verkauf bis zu zwei Millionen Euro verdient haben. Der französische Innenminister Gérald Darmanin kündigte 400 Untersuchungen im Zusammenhang mit gefälschten Zertifikaten an, wobei sowohl Fälscher als auch Benutzer im Visier seien. Unter dem Strich geht man in Frankreich davon aus, dass rund 110.000 gefälschte Zertifikate im Umlauf sin.

