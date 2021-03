Tansanias Präsident und "Bulldozer" John Magufuli ist tot

Einst Hoffnungsträger, versagte Tansanias Präsident in der Corona-Krise, die er mit Beten bekämpfen wollte. Nun ist John Magufuli gestorben.

Fast einen Monat lang war Tansanias Präsident, John Magufuli, nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. Er müsse sich mit Covid-19 infiziert haben, munkelten die Tansanier, die ein Lebenszeichen von ihrem Anführer forderten. Jetzt ist der Autokrat tot – verstorben an Herzversagen, wie Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Sie soll nun als erste Präsidentin des ostafrikanischen Landes die Regierungsgeschäfte von ihrem umstrittenen Vorgänger übernehmen.



Sie nannten ihn den „Bulldozer“: Weil er stets mit harter Hand durchgriff, wurde John Magufuli bewundert und gleichzeitig gehasst ...