Ein Schiff prallt áuf dem Rhein-Herne-Kanal in Deutschland mit dem Führerhaus gegen eine Brücke, das Steuerhaus wird dabei völlig zerstört. Der Mann am Steuer überlebt die Havarie nicht.

Tankmotorschiff fährt sich Führerhaus ab - Schiffsführer tot

(dpa) - Bei der Kollision eines Tankmotorschiffs mit einer Brücke auf dem Rhein-Herne-Kanal ist der Schiffsführer unter den Trümmern des Führerhauses eingeklemmt worden und ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen die Leiche des 50-Jährigen am späten Nachmittag.



Das leere Tankmotorschiff aus den Niederlanden war am Mittag in Richtung Westen unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache prallte es in Castrop-Rauxel beim Unterqueren einer Straßenbrücke mit dem Steuerhaus gegen die Brücke. „Der komplette Führerstand wurde dabei abgerissen“, sagte der Sprecher der Feuerwehr in Castrop-Rauxel. Der Schiffsführer wurde eingeklemmt. Drei weitere Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.

Das Tankmotorschiff wurde für die Rettungsarbeiten in einen nahe gelegenen Jachthafen geschleppt. Mit Hilfe eines Autokrans wurden dann Trümmerteile Stück für Stück angehoben, um an den eingeklemmten Mann zu gelangen.