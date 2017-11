(ham) - Mit einem Griff nach den Sternen begann am Dienstagmorgen der zweite Tag der offiziellen Staatsvisite von Großherzog Henri in Japan. Zwei Weltraumnationen unter sich, dürfte sich Wirtschaftsminister Etienne Schneider wohl gedacht haben, als die Luxemburger Delegation nach einer angenehmen Fahrt im kaiserlichen Zug im Tsukuba Space Center in der gleichnamigen Stadt empfangen wurde.



Im Hauptquartier der Japan Aerospace Exploration Agency war es dann Minister Yoshimasa Hayashi (Erziehung, Kultur, Wissenschaft und Technologie), der den Luxemburger Ehrengästen mit tatkräftiger Unterstützung der anwesenden Wissenschaftler die verschiedenen Projekte der Weltraumbehörde präsentierte. So erfuhren Großherzog Henri, Prinzessin Alexandra sowie die Minister Schneider und Gramegna mehr über die Weltraumsonden der Hayabusa-Generation und das ISS-Modul Kibo.

Der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn referierte währenddessen an der Sophia Universität über das europäische Gemeinschaftsprojekt. Dabei kam der Luxemburger Diplomatiechef mit rund zwanzig interessierten Studenten zusammen, die sich eine angeregte Debatte mit ihm lieferten.



Am Abend werden Großherzog Henri und die Minister Schneider und Gramegna vom japanischen Premier Shinzo Abe empfangen. Abgerundet wird Tag 2 mit einem feierlichen Dinner in der Residenz des japanischen Regierungschefs.