Täter bezeichnet Mord an Lübcke als "Fehler"

(SC/dpa) - Stephan E., der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU), bezeichnete den Mord in seinem Geständnis einem "Spiegel"-Bericht zufolge als "einen Fehler". Er bedauere nach eigenen Angaben seine Tat.

Die vermeintliche Reue des Täters kann jedoch in Frage gestellt werden. Stephan E., ein Mitglied der rechtsextremen Szene, gab in seinem Geständnis an, den Mord an dem CDU-Politiker schon länger geplant gehabt zu haben. Als Auslöser für seine Tat nannte er eine Aussage, die Lübcke im Jahr 2015 auf einer Bürgerversammlung machte. Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden. Als Regierungspräsident hatte er eine Art Mittelbehörde zwischen dem Land und den Kommunen geleitet.

25.06.2012, Hessen, Kassel: Walter Lübcke (CDU), Regierungspräsident von Kassel, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Der Täter saß im Raum, als Lübcke sagte bei der Versammlung in der Nähe von Kassel ein paar Störenfrieden aus dem rechten Lager konterte, Hilfe für Menschen in Not basiere auf christlichen Werten: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen."

Seit Mitte Juni sitzt der Tatverdächtige nun schon in Untersuchungshaft. Bereits in der Vergangenheit war er wegen seiner Gewaltbereitschaft aufgefallen und auch der deutsche Verfassungsschutz hatte den vorbestraften Rechtsextremist zeitweilig auf dem Schirm.

Teilnehmer der Kundgebung "Zusammen sind wir stark" für Walter Lübcke klatschen während eines Redebeitrags. 10.000 Menschen beteiligten sich an der Kundgebung am Donnerstag in Kassel. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Zwei Demonstrantinnen fordern auf der Kundgebung "Zusammen sind wir star"» für Walter Lübcke auf einem Transparent von "Bouffier und Verfassungsschutz: wer NSU-Akten für 120 verschließt, will keine Aufklärung". An der Kundgebung nahmen 10 000 Menschen teil. Foto: Uwe Zucchi/dpa 09.06.2019, Köln: Ein Protestbanner hängt vor einer Schweigeminute zur Erinnerung an den NSU-Nagelbombenanschlag, bei dem dort 22 Menschen verletzt wurden, vor der Keupstraße. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Im Fall Lübcke wird neben Stephan E. noch gegen zwei weitere Personen ermittelt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Dem mutmaßlichen Waffenlieferanten Elmar J. und dem Zwischenmann Harkus H. wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.35 Uhr von Angehörigen auf der Terrasse seines Anwesens gefunden worden. Der CDU-Politiker wies eine Kopfschussverletzung auf. Reanimierungsversuche waren erfolglos, zwei Stunden nach dem Fund konnte im Krankenhaus nur noch sein Tod festgestellt werden.



Ein Mitglied der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) hat die umstrittenen Reaktionen zweier Parteikollegen auf den Mordfall Walter Lübcke verteidigt.

Armin-Paul Hampel reagierte damit auf zwei Vorkommnisse in dieser Woche: Am Mittwoch war der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Ralph Müller bei einer Gedenkrede im Landtag für den mutmaßlich von einem Rechtsextremisten ermordeten Regierungspräsidenten Lübcke sitzen geblieben. Er gab später an, in ein Dokument vertieft gewesen zu sein.

Am Dienstag hatte der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann erklärt, hätte es den von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zu verantwortenden "Massenzustrom an Migranten nicht gegeben, würde Walter Lübcke noch leben".

Der AfD-Politiker Hampel wies darauf hin, dass die Vorsitzende der deutschen Christdemokraten, Annegret Kramp-Karrenbauer, der AfD vorgeworfen hatte, zum Teil das geistige Klima zu schaffen, in dem Lübcke ermordet worden sei. Dies sei unerhört, sagte Hampel am Freitag im Deutschlandfunk. Wenn man anfange, den politischen Gegner quasi als geistigen Wegbereiter eines solchen Falls darzustellen, dann habe man Reaktionen wie die seiner Parteifreunde.