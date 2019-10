Nachdem US-Truppen Anfang Oktober überraschend aus Nordsyrien abgezogen waren, suchen die Kurden nun in Moskau und in Damaskus nach Unterstützung gegen türkische Angriffe.

Syrische Regierung ruft Kurden zum gemeinsamen Kampf gegen Türkei auf

Nachdem US-Truppen Anfang Oktober überraschend aus Nordsyrien abgezogen waren, suchen die Kurden nun in Moskau und in Damaskus nach Unterstützung gegen türkische Angriffe.

(dpa) - Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat die Kurdenmilizen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zum gemeinsamen Kampf gegen die Türkei im Norden des Landes aufgerufen.

"Wir stehen in Syrien einem gemeinsamen Feind gegenüber", teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge mit. Kurden und Araber müssten sich angesichts der "türkischen Aggression" vereinen, um "jeden Zentimeter der geliebten syrischen Gebiete wiederherzustellen".

Die Türkei war am 9. Oktober in Nordsyrien einmarschiert und hatte mit Hilfe von Verbündeten die Kurdenmiliz YPG angegriffen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Russland, als Schutzmacht Assads, und die Türkei hatten sich vergangene Woche dann darauf verständigt, die Grenzgebiete zur Türkei gemeinsam zu kontrollieren. Syrische Grenztruppen und die russische Militärpolizei übernahmen am Dienstag die Kontrolle, die Türkei will dort nach Aussagen von Präsident Recep Tayyip Erdogan ab Freitag zusammen mit Russland patrouillieren.

Ein Kurde hält ein Baby in einem Flüchtlingslager im Arm. Viele Kurden, die aus Syrien in den Irak geflohen sind, berichten von Beschuss durch türkische Streitkräfte. Foto: Carol Guzy/ZUMA Wire/dpa

Ein Kurde hält ein Baby in einem Flüchtlingslager im Arm. Viele Kurden, die aus Syrien in den Irak geflohen sind, berichten von Beschuss durch türkische Streitkräfte. Foto: Carol Guzy/ZUMA Wire/dpa Abrahim Fawaz trägt einen Kopfverband, nachdem er beim Beschuss seines Wohnorts in Qamischli verletzt wurden. Viele Kurden die aus Syrien in den Irak geflohen sind, berichten von Beschuss durch türkische Streitkräfte. Foto: Carol Guzy/ZUMA Wire/dpa Geflüchtete erhalten von Mitgliedern der "Free Burma Rangers" Lebensmittel, Wasser und Decken in der sogenannten Sicherheitszone nahe der türkisch-syrischen Grenze. Die humanitäre Lage in Nordsyrien ist laut Welternährungsprogramm (WFP) verheerend. Foto: Carol Guzy/ZUMA Wire/dpa Soldaten gehen an der Grenze zwischen der türkischen Stadt Akcakale und der syrischen Stadt Tall Abyad entlang. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Der Aufruf der Regierung in Damaskus an die von den YPG angeführten SDF scheint auch ein Versuch zu sein, in der Region wieder Fuß zu fassen. Assad hatte seine Truppen im Jahr 2012, in der Frühphase des syrischen Bürgerkriegs, aus den Kurdengebieten zurückgezogen, um andernorts im Land gegen Rebellen zu kämpfen. Seitdem verwalteten die Kurden die Region weitgehend selbst, Assad hatte dort faktisch keine Macht mehr. Im Zuge der türkischen Angriffe hatten die Kurden dann aber Damaskus und Moskau um Unterstützung gebeten.

Helfer: Humanitäre Lage im Nordosten Syriens dramatisch Mehr als 100.000 Vertriebene lebten schon vor den türkischen Angriffen in Nordsyrien. Die Türkei begründet ihren Einmarsch mit Selbstverteidigung - Kritiker sprechen von einem Verstoß gegen das Völkerrecht.

Das syrische Innenministerium erklärte sich bereit, für die Anwohner der Region "alle für zivile Angelegenheiten benötigten Dienste" bereitzustellen. Worum es sich bei diesen Diensten genau handelt, blieb unklar. Viele Kurden in Syrien sind staatenlos. Assads Vater und Amtsvorgänger Hafis hatte Zehntausenden Kurden im Nachgang einer Volkszählung 1962 die Staatsangehörigkeit aberkannt. 2011 dürfte die Zahl der staatenlosen Kurden im Land bei über 300.000 gelegen haben.