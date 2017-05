(dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim Einsatz von Chemiewaffen in Syrien mit Vergeltung gedroht. Die Nutzung dieser Waffen „durch wen auch immer“ sei eine „rote Linie“ und werde eine unverzügliche Antwort Frankreichs nach sich ziehen, erklärte Macron beim ersten Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Montag in Versailles. Paris hatte der von Moskau unterstützten syrischen Regierung mehrfach vorgeworfen, chemische Waffen eingesetzt zu haben.



Die Zusammenkunft in der früheren Königsresidenz vor den Toren von Paris gut zwei Wochen nach Macrons Amtseinführung war mit Spannung erwartet worden. Beide Staatschefs machten ihre Bereitschaft zum Dialog deutlich, verbargen aber nicht ihre großen Differenzen.



Belastete Beziehungen



Die EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukrainekonflikts belasten die Beziehung Moskaus zu den Europäern. Die unterschiedlichen Positionen Frankreichs und Russlands zum Syrienkrieg hatten unter Macrons Vorgänger François Hollande oft zu Spannungen geführt. Auch der Verdacht russischer Cyberangriffe auf Macrons Wahlkampfteam überschattet das Verhältnis.

Putin meinte, in manchen Punkten zum Syrienkonflikt stimmten die beiden Länder überein. Dies sei eine Grundlage, die Zusammenarbeit intensiver zu gestalten. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat könnte die Partnerschaft mit Moskau gestärkt werden, sagte Macron.



Reizthema Homosexuelle



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Lage von Homosexuellen in Tschetschenien angesprochen. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Homosexuelle in der Teilrepublik verfolgt werden. „Ich habe daran erinnert, welche Bedeutung für Frankreich der Respekt aller Personen, aller Minderheiten (...) hat“, sagte Macron am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Versailles.

Putin habe ihm mitgeteilt, dass er Maßnahmen ergriffen habe, um die „vollständige Wahrheit“ über die Aktivitäten der lokalen Behörden in Tschetschenien herauszufinden, so Macron. Neben der Lage von schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Menschen in der Teilrepublik sei auch die Situation von Nichtregierungsorganisationen in Russland Thema gewesen.